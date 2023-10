A Trooz, le Maka est ouvert… Mais il n’est que le début d’un vaste projet bien plus ambitieux

©

Le Maka, du nom d’un marteau actionné par une roue hydraulique, est positionné sur le site classé de la Fenderie, dont la partie supérieure est en bordure de la commune d’Olne. La Commune avait obtenu un subside de 260 130 € pour des travaux estimés alors à 380 000 €. Début 2020, le marché fut relancé et scindé en sept lots, l’unique offre rentrée étant au-delà du budget (600 000 €). Sauf que depuis lors, le Covid, les inondations et l’inflation ont impacté le timing et le budget, qui finalement tourne bien dans les 600 000 € (avec un subside de 60 à 70%). Mais ce nouveau bâtiment "n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est la base du gâteau", assure Fabien Beltran. "Depuis les inondations, on est un peu chargé, sourit-il. Mais les anciens dossiers sont toujours là et il a fallu les mener à terme. On a réfléchi à tout l’avenir du site, et la Commune a désigné Ecetia pour qu’un auteur de projet se consacre à l’avenir des lieux. Les logements du Foyer de Fléron seront démolis et la Région a la volonté de préserver les lieux comme zone d’immersion temporaire. On en a profité, via l’aide de budgets, pour racheter toutes les maisons entre le service des travaux et la Fenderie, avec la volonté d’y développer une zone gastronomique, touristique et culturelle. Un pôle où la population pourra se retrouver. La Vesdrienne (le RAVeL) devrait également passer par là, avec une passerelle vers la chapelle non loin (chapelle qui nous appartient)."

La Commune s’appuierait sur l’ancienne maison des jeunes et sur le château, également à rénover. "On peut déjà louer le Maka, les barbecues extérieur ou intérieur. Mais on souhaiterait créer un amphithéâtre sur les terrains de l’actuelle cité, une plaine pour les enfants, des espaces verts… et rénover le château que le Commissariat général au Tourisme est déjà venu visiter. Le Maka, c’est l’amorce de la pompe pour évoluer dans ce projet global dont nous venons de recevoir les premières esquisses. J’aimerais une grande verrière entre la cour et le château, un ascenseur vers le château… Mais sans subside rien ne se fera", conclut le bourgmestre de Trooz.

Après son inauguration ce 19 octobre, le Maka accueille jusqu’au 26 octobre (de 13h à 17 h) 14 artistes locaux pour une exposition collective. L’occasion de découvrir la "base du gâteau" et de se délecter de ce patrimoine historique incontournable.

Rue Fenderie 1 à Trooz.