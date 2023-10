Couple retrouvé mort à Trois-Ponts: une première hypothèse écartée

Trois hypothèses avaient alors été émises par le parquet de Verviers: celle du double homicide, celle du meurtre suivi d’un suicide ou encore celle du double suicide. Ce vendredi, les autopsies des deux victimes ont permis d’écarter l’une de ses pistes. "Il n’y a pas eu d’intervention d’une personne extérieure, déclare le procureur de division Gilles de Villers Grand Champs. Pour le monsieur, il s’agit bien d’un suicide. Il n’y a pas de traces de lutte ou de défense." Le même constat a été fait chez la dame. "Il reste encore des points d’interrogation mais son autopsie confirme que c’est bien l’un des trois coups de couteau, au niveau du cou, qui a été fatal et a entraîné son décès." Les deux autres pistes, celle du meurtre suivi d’un suicide et celle du double suicide, doivent maintenant être étudiées. "Il n’y a pas encore de certitudes à ce propos et de nombreux devoirs seront nécessaires pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Le double suicide reste une éventualité", ajoute le procureur de division.

L’enquête et l’analyse de la téléphonie ont également permis de confirmer que c’est bien le mari qui avait passé le coup de fil à la police, mardi.