Le Grand Prix rassure le budget communal de Stavelot

La dette augmente

Elle augmente de 2,74%, cependant elle n’est pas "catastrophique", a déclaré le bourgmestre qui souligne que les dépenses servent notamment aux infrastructures de la commune. "Cette modification budgétaire montre la poursuite de tous les travaux, de tous les chantiers. Nous sommes face à des augmentations de prix énormes, nous avons pris sur tous les chantiers 10 à 15% d’augmentation sur les matériaux et les salaires. Tous les emprunts qui sont contractés aujourd’hui, c’est pour quelque chose qui va durer et être amorti sur les prochaines années", a tenu à souligner la conseillère Élisabeth Guillaume (LB). L’opposition CitoyenS ! a regretté "une fois de plus", cette augmentation.

Un boost dans le budget

Les panneaux d’affichage publicitaire liés à l’organisation du Grand Prix de Francorchamps permettent d’atteindre un montant total de 1,2 million d’euros, soit une augmentation de près 400 000 € dans le budget ordinaire. De plus, une économie de 40 000 € est à attendre, suite au passage de l’éclairage public au LED, car "dans le courant 2024, nous devrions avoir la seconde moitié de l’éclairage".

À retenir également, l’annonce du règlement définitif du litige DDF1 datant de 2005. "Une somme de plusieurs centaines de milliers d’euros apparaîtra dans notre budget prochainement." Un long combat entre la ville de Malmedy et Stavelot contre Didier Defourny.

Le groupe d’opposition CitoyenS ! a voté contre la modification budgétaire présentée ce jeudi soir.

L’école de Hockai, le traitement des déchets et terrains de tennis

Relance d’une demande de subsides pour l’école de Hockai, la taxe poubelle inchangée et les réparations au tennis.

Les conseillers espèrent obtenir les subsides pour l’école de Hockai. ©EdA LABEYE Philippe

1.École de Hockai

Le dossier n’est pas neuf, en 2021 déjà les rénovations et l’agrandissement de l’école de Hockai étaient inscrits au budget communal. La même année, il était présenté à un appel à projets européen qui n’a pas abouti, faute de subsidiations suffisante. Pour rappel, le dossier prévoyait la rénovation du bâtiment datant du XIX siècle et la création de deux classes. Ce vendredi 20 octobre, un nouveau dossier a été présenté concernant un appel à projets du Gouvernement wallon, avec l’espoir de décrocher les 65% de subsides annoncés. "Je ne peux pas garantir que nous serons parmi les gagnants, mais le dossier m’apparaît solide", s’est enthousiasmé l’échevin de l’Enseignement Patrice Lefebvre (LB). L’opposition s’est réjouie de voir ce projet avancer.

2.Taxesur l’enlèvement et le traitement des déchets

Elle est inchangée pour l’année 2024, a annoncé le bourgmestre Thierry de Bournonville (LB). "Pour un ménage avec un usager 131,17 € ; pour un ménage de 2 usagers et plus 161,44 €. Nous continuons cette politique d’offrir les sacs bleus, soit 20 sacs pour un isolé et 40 sacs pour un ménage de deux personnes ou plus." Le vote du groupe Citoyens ! aussi restera inchangé en raison du coût qui lui semble trop élevé. Ce à quoi le groupe LB a demandé, via la conseillère Élisabeth Guillaume, une proposition de calcul quant à une possible diminution du coût de cette taxe.

3.Réparationssuite aux inondations

L’ensemble des conseillers ont approuvé, à l’unanimité, le lancement du marché public concernant les réparations des deux terrains de tennis. Elles porteront sur l’installation de bordures et d’une clôture de 3 m de haut ; la pose d’un bitume poreux ; l’installation d’un point d’eau et d’un système d’arrosage automatique ; les fournitures du matériel de brossage et le placement d’un système d’accès avec code électronique. À noter que le revêtement choisi est du Top Clay, semblable au terrain de billes synthétiques qui permet de jouer au-delà de l’été et qui confère un meilleur rebond, a détaillé l’échevin des Travaux, Fabien Legros (LB). Le montant total s’élève à 150 000 € TVAC. "Nous n’en resterons pas là, d’autres améliorations de la plaine des Bressaix sont à l’étude", a poursuivi l’échevin.

4.Nouvellechef de groupe

"Je voudrais signaler à l’assemblée que le groupe LB a désigné une nouvelle chef de groupe en la personne de Madame Élisabeth Guillaume, que je félicite", a annoncé le bourgmestre, avant de se plonger dans la présentation de la modification budgétaire (voir ci-dessus).

À noter que les conseillers communaux ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes suédoises décédées suite à l’attentat de Bruxelles, ce lundi 16 octobre 2023.