Les caméras du Pays de Herve bientôt sur un seul logiciel piloté par la police

Ce budget 2024 fut présenté dans la foulée des adaptations au budget 2023 (notamment en dépenses de fonctionnement, ce qui portera les différentes provisions à 1,36 million d’euros et le fonds de réserve à 906 000 €).

Ainsi, au budget 2024, la zone a estimé une hausse de 3% des dotations communales (+ 171 785 €, 46,44% du budget ou 5 898 000 €) et de 2% des dotations fédérales (+ 211 000, 53,34% du budget). En revanche, elle s’attend à une perte du subside NAPAP (le régime de non-activité préalable à la pension), ce qui représente un mali de 225 000 €. La directrice financière a ainsi insisté sur les effectifs (104 équivalents temps plein, + 1), une indexation de 2% au printemps, l’augmentation des cotisations patronales pensions à 37,5% et l’utilisation des provisions à hauteur de 442 000 € "pour équilibrer le budget".

Dans les dépenses "ordinaires", la masse salariale n’augmentera que de 44 794 € (+ 0,3%) car "les départs à la pension coûtaient plus cher que les nouveaux policiers". La hausse du fonctionnement est également contenue, notamment avec des coûts en électricité (100 000 €) et en gaz (40 000 €) réduits de respectivement 14 000 € et 20 000 €. "On doit utiliser nos provisions pour la cotisation pensions (205 000 €), pour les NAPAP (176 000 €) et pour le lissage du recrutement (60 000 €)", a commenté Nathalie Viroux.

Dans les dépenses "extraordinaires", la police prévoit 210 000 € pour l’achat de quatre véhicules, les 50 500 € pour l’informatique, 31 000 € pour des panneaux photovoltaïques à Welkenraedt et 95 200 € pour du matériel et de l’équipement (gilets pare-balles, tasers, livecams, gants, pistolets…). Les investissements représentent 401 000 € et un emprunt en 5 ans sera contracté pour le matériel roulant.

Enfin, le fonds de réserve fin 2024 devrait être réduit à 714 000 € tandis que les provisions reculeront à 915 000 €.