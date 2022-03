Un habitant de Stavelot, âgé de 38 ans, a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers pour traitements inhumains envers l'un de ses six enfants. L'homme est aussi poursuivi pour des coups et blessures sur les enfants. Le 23 octobre 2021, le prévenu est accusé d'avoir brûlé son fils de trois ans avec un fer à repasser. S'il ne conteste pas la matérialité des faits, le prévenu a expliqué "avoir voulu lui montrer que c'était chaud et dangereux mais ne pas avoir su que le fer était branché". C'est une institutrice qui a dénoncé les faits alors que la mère lui avait expliqué que l'enfant s'était blessé. D'après l'enseignante, l'enfant n'avait pas reçu les soins adéquats.

Interrogés, les autres enfants de la famille ont indiqué avoir eux aussi été brûlés par leur père à coup de chalumeau. Ils décrivent également d'autres scènes de violence avec un père qui leur tire les cheveux, les oreilles ou qui les frappe à coups de martinet.

Pour ces faits graves, le parquet a réclamé une peine de 23 mois de prison pour l'homme détenu depuis octobre.

La mère des deux enfants communs avec le prévenu est, elle, poursuivie pour manque de soins. Le tribunal lui reproche de ne pas avoir emmené son fils à l'hôpital. Elle risque 11 mois de prison.

Jugement le 22 avril.