Des agriculteurs sont aussi impactés, comme les frères Voss.

À Dolhain, partie basse de la ville de Limbourg, six agriculteurs sont impactés par les inondations qui ont touché la région.

Parmi eux, les frères Voss consacrent leur activité à la production, en mode bio, de viande avec plus de 200 têtes de Limousines et de Blondes d’Aquitaine. Si la situation est déjà difficile pour le secteur, après trois années de sécheresse et la crise sanitaire, les dernières inondations mettent les agriculteurs dans une situation terrible. Sur 60 hectares de terres, 25 hectares de prairies traversées par la Vesdre à Lonhienne ont été inondés! Si les bêtes ont pu être sauvées sur les hauteurs, les terres souillées par des déchets en tous genres sont désormais inutilisables.