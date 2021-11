Ce week-end, le service circulation de la zone de police Vesdre (qui couvre les territoires de Verviers, Dison et Pepinster) a effectué un contrôle roulage s’étalant du samedi, 18 heures, jusqu’au dimanche, 2 heures, indique la zone par voie de communiqué. Six policiers étaient présents sur le terrain, à trois endroits du territoire zonal: rue Vovegnez à Pepinster, rue du Moulin à Dison et rue des Étangs à Verviers.

Au total, 259 véhicules ont été contrôlés. Il y a eu 13 PV d’avertissement et 7 faits soumis à perception immédiate. Plusieurs PV ont également été dressés: deux pour non-respect des conditions liées au permis de conduire provisoire; quatre pour conduite sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants; et un pour détention illégale de stupéfiants.

De plus, il y a eu trois retraits immédiats du permis de conduire, deux pour alcool au volant et un pour conduite sous l’influence de stupéfiants, fait encore savoir la zone de police Vesdre.

Lors de ce contrôle, un véhicule a aussi été retenu.

Enfin, "la ZP Vesdre attire l’attention sur le fait que jusque fin janvier 2022, les contrôles routiers vont s’accentuer tant pour l’alcool, la ceinture et le GSM au volant".