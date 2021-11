Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché mercredi sur un dossier de moeurs. Un père de famille est accusé d'avoir commis, entre 2009 et 2013, des attentats à la pudeur sur sa fille, âgée de moins de 16 ans au moment des faits. Le couple, qui s'était marié en l'an 2000, avait divorcé en 2012. Jusqu'en 2016, le prévenu a expliqué avoir régulièrement vu sa fille, pour faire ensemble des activités. "En 2016, elle n'a plus voulu me voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai respecté son choix."

La jeune fille s'est une première fois confiée à son beau-père sur les faits, mais aucune plainte n'a été déposée dans un premier temps. Cela a été fait plus tard. Pour le ministère public, la jeune femme, qui dit avoir peur de son père, est crédible dans ses déclarations et n'a pas pu inventer les faits qu'elle relate. "Les déclarations sont circonstanciées et elle y fait part de ses ressentis", martèle la procureure qui réclame une peine de 30 mois de prison.

L'avocat de la défense a évoqué les deux condamnations de son client pour détournement avant d'indiquer que la plainte est intervenue au moment où le prévenu faisait état de sa nouvelle relation sentimentale sur les réseaux sociaux.