Du 30 mars au 1er avril, des élèves de Don Bosco iront jusqu’à Ostende à vélo pour collecter les fonds récoltés par chaque école, au profit de l’établissement verviétois sinistré en juillet dernier.

L’idée est née en octobre dernier. L’institut Don Bosco de Verviers a été fortement touché par les inondations durant l’été. Un atelier, le hall omnisports mais aussi plusieurs machines utiles à la formation des élèves ont pris l’eau en juillet.

Face aux coûts que ces pertes ont occasionnés, les élèves, accompagnés de leurs professeurs, ont décidé de mettre la main à la pâte. Durant cette année scolaire, plusieurs établissements Don Bosco de la Communauté française ont organisé des activités pour récolter des fonds afin de leur venir en aide. Depuis que les locaux et le matériel ont été inondés, l’institut verviétois ne connaît toujours pas de retour à la normale de ses activités. Des soupers à la vente de porte-clés, toutes les initiatives étaient bonnes pour collecter de l’argent.

Une quarantaine

La ligne de départ se trouvera aux instituts Don Bosco et Saint-Jean Berchmans à Liège. Une partie des élèves et leurs professeurs enfourcheront leur vélo et ramasseront, sur leur route, les cyclistes de quatre autres établissements et leur collecte de fonds. Au total, c’est une quarantaine de motivés qui participeront à l’action.

Christophe Parotte, le coordinateur du projet, explique la démarche : "Tous les deux ou trois ans, on essaie d’organiser une activité de ce type, qui conjugue sport et solidarité. On a déjà participé au Télévie, par exemple. Cette fois, les dons reviendront à l’institut Don Bosco de Verviers."

Les participants sont des volontaires qui ont fait l’objet d’une sélection sachant qu’il s’agit "d’un fameux exercice". Des pauses seront néanmoins organisées et les cyclistes ne pédaleront pas pendant la nuit puisqu’ils dormiront dans des halls omnisports sur leur chemin.

Le premier jour, trois haltes sont prévues. Le groupe s’arrêtera à Aywaille dans les écoles Saint-Joseph et Saint-Raphaël à Remouchamps pour ensuite prendre la direction de l’institut Don Bosco de Huy. Le deuxième jour sera plus intense avec un parcours qui reliera Huy à l’institut de Tournai. La dernière étape les emmènera à Ostende, au troisième jour de leur expédition.

De retour à Verviers, l’argent récolté remboursera notamment les factures des machines qui ont dû être rachetées ou réparées.

Bon courage à tous les élèves et au corps enseignant, en espérant que le temps sera avec eux.