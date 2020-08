Jeudi, vers 21 h 30, les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus sur l’A27/E42, à Chaineux, où un camion était en feu. Durant l’intervention, l’un des pneus du véhicule a explosé. 4 pompiers ont été légèrement blessés.

Jeudi vers 21 h 30, un camion a pris feu sur l’autoroute A27/E42, dans le sens Battice/Verviers à hauteur de Chaineux. La première bande a été fermée à la circulation le temps de l’intervention des secours.

Durant l’extinction de l’incendie, l’un des pneus du véhicule a explosé et blessé 4 pompiers. Ils ont été transportés en ambulance vers le CHR de Verviers et la clinique Sainte-Élisabeth, afin d’effectuer quelques vérifications d’usage. Par chance, les pompiers ne sont que légèrement blessés et ont pu regagner leur domicile dans le courant de la soirée. Seul l’un d’entre eux a une incapacité de travail de quelques jours.

À la suite de cet incident, le bourgmestre de Herve s’est rendu sur place afin de prendre des nouvelles des pompiers blessés. La zone VHP a également mis en place, dans le courant de la soirée, un appui psychologique pour le personnel intervenant.