Pepinster a été rudement touchée par les intempéries et inondations survenues dans la province les 14 et 15 juillet derniers. Plusieurs milliers d’habitants ont dû quitter leur maison, envahie par les eaux. D’autres n’ont pas eu cette chance, ensevelis sous les décombres de leur habitation.



De nombreuses bâtisses, instables, représentent aujourd’hui un danger et devront être abattues. Ce mercredi, le bourgmestre évoquait une quarantaine à mettre à terre via un arrêté de démolition. En tout, avec celles déjà écroulées, ce sont 80 maisons qui seront rasées de la commune suite aux inondations, et près de 300 personnes à reloger.

[...]