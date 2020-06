La Belgique traverse actuellement un épisode de sécheresse intense. Après plusieurs semaines sans pluie, la végétation est sèche. Sur la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, on enregistre 44 feux de broussailles depuis le début de l’année, soit 11 de plus que l’an dernier sur la même période.

Par chance, les orages qui ont frappé la région liégeoise vendredi ont permis d’humidifier à nouveau les sols en surface. "Nous vivons actuellement une sécheresse de surface qui concerne la végétation, les cultures et les broussailles", explique Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal météorologique de Belgique.

Et ce dernier de poursuivre : " Les récentes pluies ont permis que la situation ne soit pas alarmante, mais il s’agit de pluies orageuses, inégalement réparties sur le territoire. Ces pluies sont généralement localisées et très intenses, elles ne sont donc pas bénéfiques pour le sol puisqu’elles ruissellent et peuvent même provoquer des inondations."