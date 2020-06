Les Verviétois sont invités à "tirer la gueule" au racisme par le biais d'un shooting photo dans le cadre du Festival Libertad qui devait avoir lieu



La cinquième édition du "Festival Libertad", festival engagé qui vise à porter haut les valeurs de solidarité, on le sait, n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus.



Pour donner suite à l'annulation du festival, le service Interculturalité, en partenariat avec le Centre culturel de Verviers et le Centre régional verviétois pour l’intégration, propose toutefois de maintenir une des actions de sensibilisation. Envisagée sur l'espace public, celle-ci a "pour objectif de porter les valeurs anti-racistes du festival qui sont toujours mises à mal, comme le prouve une fois de plus l'actualité récente. Nous mettons donc en place un grand projet d’encollage de portraits de citoyens verviétois qui afficheront leur engagement contre le racisme dans l’espace public", explique Jérome Monami, intervenant social. Cette campagne sera ainsi illustrée "par un visuel fort" et le slogan : "50 visages verviétois contre le racisme : 'Le racisme, on lui tire la gueule !!'". "Ce fil rouge laissera libre court à l’imagination des participants pour choisir le visage qu’ils souhaitent afficher face au racisme".



Trois dates de séances shooting photo



La collecte des portraits se réalisera par le biais de séances shooting photo aux dates suivantes : le 30 juin de 14h00 à 16h00, le 8 juillet de 11h00 à 13h00 et le 16 juillet de 18h00 à 20h00, dans les locaux du Centre culturel de Verviers (entrée côté parking).



L’ensemble du projet est réalisé avec le soutien de la structure "InsideOut Project", qui s'appuie et travaille en étroite collaboration avec l'artiste de rue "JR", star reconnue pour des réalisations de collages de taille hors-norme à travers le monde. L’ensemble des portraits ainsi réalisés prendront place sur l’esplanade de la cour Fisher le vendredi 11 septembre dès 12h. "Ces temps de création et de concrétisation du projet seront l’occasion pour l’ensemble des participants mais aussi pour l’ensemble des citoyens verviétois de prendre part à une action symbolique qui démontre à quel point nous sommes déterminés à éliminer le racisme dans notre ville", conclut le Verviétois.