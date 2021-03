La police de la zone Stavelot-Malmedy a effectué plusieurs contrôles de vitesse ce mardi, notamment à Waimes et Stavelot.

Ce mardi, le premier contrôle radar de la zone de police Stavelot-Malmedy s'est tenu à Sourbrodt, à l'heure de la rentrée des classes, à proximité d'une école, où la vitesse est limitée à 30 km/h. Quelque 200 véhicules ont été contrôlés et 40 conducteurs seront verbalisés. La vitesse maximale constatée est de 60km/h.

Dans la foulée de ce contrôle, peu après 9 heures, les policiers se sont installés à hauteur du Centre Nature, près du Mont-Rigi, toujours sur l'entité de Waimes, où la vitesse est limitée à 70km/h. 181 voitures ont été contrôlées et 13 seront verbalisées. La vitesse maximale constatée est de 122km/h.

Plus tard dans la journée, vers 13 h 30, les policiers ont flashé sur la nationale à Coo, sur la commune de Stavelot. Dans cette portion, en agglomération, la vitesse est limitée à 50km/h. 150 voitures ont été contrôlées et 13 PV ont été rédigés. Le conducteur le plus rapide roulait à 86 km/h.

Au total, ce sont 66 conducteurs qui seront verbalisés pour excès de vitesse.