Après l’édition 2020 qui s’est déroulée à huis clos, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 revient ces 27, 28 et 29 août à Francorchamps avec une jauge de 75 000 spectateurs par jour. Il s’agira uniquement d’un public européen, suisse ou anglais.

Les spectateurs devront toutefois s’en tenir à certaines règles pour accéder au site : outre leur e-ticket d’entrée nominatif et leur pièce d’identité, ils devront obligatoirement se munir du Covid Safe Ticket octroyé après : double vaccination + 15 jours ; un test PCR ; un test antigénique effectué par un professionnel de la santé ; ou un certificat de rétablissement. "Un contrôle sera effectué aux entrées du site en trois phases en ce compris le contrôle de sacs", explique Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix. En collaboration avec l’hôpital de Malmedy, trois centres de testing seront installés sur place (35 euros pour le test antigénique et 80 euros pour le PCR). "Une fois sur le site, la distanciation n’est plus obligatoire mais nous recommandons le port du masque." Les campings et les parkings (voitures, motos et vélos) restent prévus, avec des navettes de bus dès 7 h 30. Le circuit est accessible en train via la gare de Verviers avec un bus Tec au départ de cette gare.

Événement à portée nationale, la police fédérale sera chargée de maintenir l’ordre, en collaboration avec la police locale. Quatre drones survoleront le site pour surveiller la mobilité et la sécurité publique. La police locale sera placée aux endroits et carrefours stratégiques. "Nous conseillons aux spectateurs de venir très tôt, les parkings sont ouverts dès 6 h, et d’indiquer leur destination sur leur pare-brise et de ne pas utiliser son GPS," indique Jean-Marc Demelenne, commissaire divisionnaire de la police fédérale.

Un plan de circulation

Au niveau mobilité, un plan a été établi pour fluidifier la circulation avec trois codes couleurs. Il est demandé d’éviter de passer par Liège, la liaison E40/E25 (tunnel de Cointe) étant toujours fermée. Enfin, la police invite à rester vigilants face aux pickpockets ou vols dans les véhicules. La police fédérale communiquera en temps réel sur Twitter via @BelPoliceEvent. À noter que les retombées économiques d’un tel événement sont importantes pour la région.