Son prochain défi (arriver à 9000 mètres de D+ en répétant une cinquantaine de fois la côte de Roche-à-Frêne) aura cette fois une autre saveur. En plus du sportif, elle aura en effet un aspect "solidarité".

"Comme vous vous en doutez, mon école a pris de plein fouet les inondations de la mi-juillet", explique-t-il. "Quand j'y suis allé, deux jours après les inondations, j'ai pu voir l'étendue des dégâts. Pas besoin de faire un dessin: c'était la désolation. Chauffage et électricité à refaire, meubles emportés, lambris à remplacer... Énorme. Sans compter l'évacuation des déchets et le nettoyage..."



Depuis les faits, Maxime va deux ou trois fois par semaine à l'école pour nettoyer. "La première semaine, on s'est même retrouvé à plus de 50, avec les enseignants et des parents d'élèves", explique-t-il. "La solidarité était énorme. Cela faisait plaisir à voir. Des familles apportent à manger pendant que l'on travaille. On a même eu une équipe de bénévoles de la région d'Anvers qui est restée deux ou trois jours à l'école pour aider. Magnifique..."



La rentrée approchant à grands pas ("Je ne sais pas encore dans quelles conditions elle va se faire...", soupire-t-il), Maxime a décidé de profiter de son défi sportif de mercredi pour récolter le plus possible d'argent qui sera versé à son école. Il essaye ainsi d'attirer un maximum l'attention sur la situation qui reste critique dans les vallées sinistrées grâce à son défi sortant de l'ordinaire. Et invite à verser un don sur le numéro de compte BE62 7420 4410 8561 avec en commentaire «Don Everesting for Saint Roch».