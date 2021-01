Assise sur un lit de camp installé au milieu de son café, Christelle Carion ne quitte pas son pyjama. "Ça sert à quoi que je m’habille puisque je ne peux de toute façon pas travailler ?" Depuis mardi soir dernier, la Pépine dort dans son café "Amon Nos Autes" qu’elle tient depuis 12 ans à Pepinster. "Le premier jour j’ai dormi à même le sol. C’est un ami qui est venu m’apporter ce lit de camp. Je n’avais pas non plus de cafetière car elle a lâché à force de ne plus être utilisée, de même que la machine à glace. Le chauffage n’allait plus non plus".