Le tribunal correctionnel de Verviers s'est une nouvelle fois penché, mardi, sur un dossier à charge d'un trentenaire habitant Henri-Chapelle. Le prévenu, qui circulait en étant déchu du permis de conduire, est poursuivi pour tentative de meurtre, entrave méchante à la circulation, menaces et coups sur un cyclomotoriste en date du 21 août 2019. Ce jour-là, le Capellois, faute de chauffeur, s'est rendu à son travail en voiture. La scène débute au feu rouge du pont de chemin de fer de la rue Mitoyenne. Le véhicule du prévenu est alors suivi par un cyclomoteur. Alors que l'automobiliste ne démarre pas à la phase verte, le cyclomotoriste klaxonne puis dépasse la voiture. Enervé par cette attitude du cyclomotoriste, l'automobiliste adopte une conduite agressive et dangereuse: queue de poisson, coups de freins intempestifs, ralentissements provoqués.

Le conducteur du véhicule finit par serrer le cyclomotoriste sur le bord de la route afin de s'expliquer avec lui. Les deux hommes échangent des mots puis des coups. La victime, âgée de 30 ans et également domiciliée à Henri-Chapelle, souhaite que la police soit appelée et pour éviter que l'automobiliste ne s'en aille, il se place alors devant le véhicule. C'est alors que le conducteur a démarré et que le cyclomotoriste s'est retrouvé sur le capot du véhicule durant plusieurs dizaines de mètres avant de tomber.

"Le prévenu a donné des coups de frein et a accéléré à plusieurs reprises en vue de se débarasser de l'homme sur son capot", a indiqué la substitut du procureur du Roi qui estime qu'il s'agit là d'une tentative de meurtre. La victime s'est relevée puis est retombée sur la route. Si le prévenu affirme qu'il a fait demi-tour et est passé à coté de la victime débout, pour se rendre au travail, un témoin affirme pourtant avoir dû pousser la victime sur le bas-côté pour éviter qu'elle ne soit écrasée par le véhicule. Pour la procureure cette scène est constitutive de menace par geste.

Elle a réclamé à l'encontre du prévenu une peine de 40 mois de prison auxquels il faut ajouter une déchéance du droit de conduire pour 6 mois ainsi que l'obligation de repasser l'ensemble des examens.

La défense a plaidé en faveur d'une requalification des faits en coups et blessures et a sollicité une peine de travail. Sur le plan civil, l'avocat de la défense a contesté le lien de causalité entre les blessures dont le prévenu dit souffrir encore actuellement et les faits.

La compagne du prévenu est, elle, poursuivie pour une fausse déclaration faite à la police alors qu'elle s'est présentée comme étant le conducteur de la voiture et a déposé plainte pour dégradation du véhicule contre la victime. Jugement le 23 février.