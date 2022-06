Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés ce dimanche matin, un peu avant sept heures, suite à un accident de la circulation, rue de l’Eglise. Une petite camionnette, avec une planque allemande, a raté un virage et terminé sa course en contre-bas de la chaussée. « Il y a des personnes incarcérées », précise le chef de corps, Quentin Grégoire. « Il y aurait deux blessés graves et deux blessés légers », note la bourgmestre.

Au total, douze pompiers ont été dépêchés sur les lieux, avec un balisage, une autopompe, un véhicule de désincarcération et un officier. Le véhicule se trouvant en contrebas de la route, le Grimp a également été appelé, et puis finalement annulé car non nécessaire sur place.

Au niveau des moyens médicaux mobilisés, le Smur d’Eupen, le PIT CHR Verviers, des ambulances de La Calamine, Welkenraedt et Verviers, ont été appelés.