Un hélicoptère est intervenu sur les lieux de l’accident.

Dimanche en fin de journée, un accident de la circulation impliquant un camion et une voiture s’est produit sur la route de Battice, au carrefour avec le chemin de Chalbot à Battice . Deux enfants ont été légèrement blessés dans l'accident et une personne plus sévèrement.

Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau, sont intervenus dimanche à la suite d’un accident de la circulation. Sur place, trois personnes étaient blessées et les pompiers ont dû procéder à la désincarcération de l’une d’elles.

Les moyens médicaux déployés sur place étaient importants puisqu’une ambulance était présente ainsi que l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Deux enfants qui se trouvaient dans la voiture ont été légèrement blessés et transportés au CHR. La passagère qui se trouvait dans le camion a quant à elle été plus sévèrement touchée et a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital liégeois.

Aucune information n’a été communiquée sur les circonstances de l’accident.