Samedi vers 0 h 20 un accident dramatique s’est joué sur l’autoroute E40, à hauteur de Blegny. Cet accident a coûté la vie à Caroline, une Visétoise âgée de 36 ans. Dans le cadre de ce drame, la police fédérale vient de lancer un appel à témoins pour ce qu’elle qualifie d’accidents avec délit de fuite.

Pour rappel, vers 0 h 15, alors qu’elle circulait en voiture dans le sens Liège vers Aix, Caroline a emprunté la sortie d’autoroute de Blegny et a ensuite perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture a percuté le mur en béton droit marquant la séparation entre l’autoroute et la bretelle.

La malheureuse conductrice a été éjectée du véhicule et a été projetée, dans le sens de la circulation, sur l’autoroute pour s’immobiliser en travers de la seconde bande de circulation. Ses deux enfants et un adulte qui se trouvaient à l’intérieur de la voiture ont été coincés dans le véhicule et ont dû être désincarcérés.

Au vu des images des caméras de surveillance, plusieurs véhicules ont alors percuté le corps de la Visétoise. “Parmi ceux-ci, plusieurs demeurent non-identifiés et ont pris la fuite sans s’arrêter et sans se manifester auprès des services de police”, explique-t-on à la police fédérale. “Si vous êtes un de ces conducteurs et que vous ne vous êtes pas encore manifesté auprès des services de police, si vous avez été témoin de ces délits de fuite, si vous connaissez le(s) propriétaire(s) de ces véhicules ou encore si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs”.

Ces personnes peuvent prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Elles peuvent également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.