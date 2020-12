Pour faire revenir les Verviétois en coeur de ville, et les inviter à réaliser leurs achats de fin d'année dans les commerces de proximité, la Ville de Verviers lance l'action "Happy Hour" pour le parking. Ainsi, du 21 décembre au 8 janvier inclus, chaque automobiliste pourra se garer : 1h de parking + 1h gratuite. Une bonne nouvelle pour les Verviétois qui ont encore des achats à faire.



On le sait, le stationnement payant à Verviers, géré par une société privée, est un sujet polémique. Et ce d'autant plus que les chalands se font de plus en plus rare ces derniers temps : crise sanitaire, travaux de rénovation urbaine "Verviers-ville conviviale"...