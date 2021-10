Il était à peu près minuit, lorsque trois individus sont arrivés, cagoulés, à l’entrée de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Jonathan Bovy, coordinateur, va les trouver. Et là, tout dérape très vite, explique-t-il.

«Ils me demandent s’il y a une soirée déguisée, Je leur réponds que non: c’est une permanence classique. Ils sont chauds pour boire un verre et faire la fête. Leur dégaine ne m’inspirant pas du tout (sweat, training et surtout cagoule globale sur le visage), je les invite à partir.»

Mais très vite, leurs intentions se dévoilent. «Ils ont commencé à proférer des insultes homophones. ‘Et toi t’es pd? Je suis sûr que t’es pd, ça se voit avec ton jeans slim’, se souvient le coordinateur.

Les individus tentent de pénétrer les lieux. Jonathan s’interpose. Deux des jeunes sortent leur portable et commencent à filmer. «Je leur dis d’arrêter.» Sans succès.

Alors que Jonathan Bovy continue à s’interposer, l’un des individus s’empare de l’extincteur. «Il l’a décapsulé et vidé sur moi ainsi que dans la salle.»

Le local est saturé. «Je prends quelques secondes pour réaliser que je viens de me prendre le contenu en pleine figure. Ils observent, figés.»

Le coordinateur sort alors son téléphone et compose le 101. Ni une, ni deux, les trois «courageux» individus décampent.

En à peine trois minutes, la police est place. «Ils ont été très bienveillants. Ils sont encore repartis à trois reprises au cours de la soirée, pendant qu’on nettoyait, pour vérifier que tout se passait bien et qu’on puisse quitter les lieux de manière sereine.»

Une plainte a été déposée. S’il n’y a pas de blessé, reste que cet épisode marquant interpelle. «Ça aurait pu être pire, mais ça relance un climat anxiogène», commente Jonathan Bovy.

«Ça nous rappelle que, même si on vit dans un pays avec un arsenal législatif complet et plutôt friendly (par rapport à d’autres pays), notre sécurité n’est toujours pas garantie à 100%.»

Davantage de rondes policières?

Si ce n’est pas la première fois que des incidents se déroulent à la Maison Arc-en-Ciel, reste que cet épisode est particulièrement traumatisant. « Il a pris un extincteur, mais ça aurait pu être bien plus dramatique.»

La question de la sécurité des lieux se pose, évidemment. «On réfléchit à ce qui pourrait être mis en place. D’un côté on veut assurer la sécurité des personnes qui sont présentes, mais de l’autre on ne veut pas créer un climat anxiogène auprès de notre public. C’est toute la difficulté de trouver un juste milieu entre les deux. On réfléchit éventuellement à la mise en place de caméras à l’entrée.»

L’ASBL a d’ores et déjà demandé à la police d’organiser des rondes plus régulièrement. «On réinsistera. On aimera que des rondes se déroulent surtout lors des permanences en soirée, dans le parking, de manière dissuasive.»

Un rassemblement ce vendredi

Pas question de rester silencieux. Ce vendredi 29 octobre, à 18 h, un rassemblement aura lieu sur le parking de la piscine, rue Xhavée 21, en face de l’ASBL La MAC Verviers - – Ensemble Autrement.

«On veut dénoncer ce qu’on a vécu; et ce que d’autres subissent au quotidien et qui ne portent peut-être pas leur voix.»

Arc-en-Ciel Wallonie a également publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. «Arc-en-ciel Wallonie dénonce cette agression et envoie tout son soutien à l’ensemble du personnel et aux membres et ami-e-s vervietois-es de la Maison Arc-en-Ciel. Cela nous rappelle tristement l’agression survenue dans la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi il y a quelques mois. Nous ne pouvons vivre dans la peur. Nous refusons d’être intimidé-es et agressé-es.» L’ASBL sera d'ailleurs présente ce vendredi au rassemblement. L’Avenir Verviers y sera également.