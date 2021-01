Le conseil de police de la zone Vesdre (Verviers-Dison-Pepinster) devait voter ce vendredi soir pour élire son nouveau chef de corps. Le choix opérait entre Claude Paque, ancien chef à la fonction, et Alain barbier. Au terme de 10 minutes de présentation chacun et d'un vote des conseillers, le verdict est tombé : Alain barbier remporte le plus de voix et devient le nouveau chef de corps de la zone de police Vesdre, gagnant son combat contre son rival.



Pour mémoire, en fonction depuis octobre 2017, le Conseil d’État annulait en octobre dernier la désignation de Claude Paque à la fonction de chef de corps de la zone de police Vesdre. Une décision qui faisait suite à un recours introduit rapidement par son adversaire Alain Barbier.

À l’époque, la procédure de nomination avait soulevé un vent de polémique. Claude Paque avait été préféré à Alain Barbier par le conseil de police à une voix près (10 contre 9). Mais ce dernier s’est étonné d’avoir appris le résultat dans la presse, par la voix de Muriel Targnion, pourtant présidente du collège et de la commission de sélection, avant même que le collège et le conseil de police ne se prononcent. "Le moyen unique est, dès lors, fondé, en ce qu’il critique la violation du principe général d’impartialité", a estimé la haute juridiction.