Jean-Marc 35 ans et Sabrina 40 ans, des habitants d’Andrimont près de Verviers encourent des peines de quatre ans avec sursis pour un an pour lui et de vingt mois de prison avec sursis probatoire pour elle devant la cour d’appel de Liège pour avoir maltraité leurs enfants. Selon le ministère public, un climat de terreur sévissait au sein du domicile du couple. Les trois enfants alors âgés de 11, 12 et 17 ans auraient été régulièrement frappés et brimés. Mais la scène la plus grave s’est déroulée le 21 septembre 2020, au domicile familial.