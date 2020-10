Depuis quatorze ans déjà, à chaque printemps, Herve vibre au son de la musique pop, rock, française, électro… et accueille des groupes venus de tous les horizons. Le Bel’zik festival a ainsi vu défiler près de 150 groupes sur scène et pas moins de 60 artistes dans les cafés. Depuis 2004, le festival a grandi et s’est développé de mille façons. On a notamment vu naître le Bel’zik cafés ainsi que divers aménagements, au grand bonheur des festivaliers.



Le Bel’Zik devait revenir les 6 et 7 novembre prochains à Herve, pour une deuxième édition dans sa nouvelle formule, au Collège de la Providence. Mais voilà, le comité organisateur a annoncé ce mardi avec regret l'annulation de l'événement "au vu de la situation sanitaire actuelle et de son évolution". "Les personnes ayant déjà réservé et payé leurs places seront remboursés rapidement. Nous espérons pouvoir vous retrouver l'année prochaine dans de meilleurs circonstances. En attendant, prenez soin de vous".



Le festival, qui avait déjà dû adapter sa programmation, devait accueillir cette année Sofia Syko, Sylvie VDS, Renaud Rutten et Isabelle Hauben.