Situé au cœur du Pays de Herve, dans l’entité de Charneux, le Domaine des Fawes est une association sans but lucratif dédiée depuis 40 ans à l’éducation à la nature et à l’environnement, et à la défense du patrimoine. Chaque année, l’ASBL reçoit des centaines de jeunes (enfants et adolescents) dans le cadre de classes vertes, de camps de jeunesse et d’autres hébergements. Pour de nombreux jeunes, ce passage est une occasion de découvrir les richesses de la nature et de prendre conscience de leur responsabilité personnelle pour sa préservation.

"Malheureusement, la crise sanitaire a mis en suspens toutes les activités proposées et, conséquemment, les revenus qui nous permettent d’assumer nos charges. À défaut de pouvoir compter sur un soutien public, il nous faut donc nous tourner vers le soutien du public et sa générosité", explique le directeur François Drouguet, qui insiste par ailleurs qu’au vu des crises de la biodiversité et du climat, "la pertinence de l’outil - viable- que nous proposons est plus que jamais d’actualité".

Depuis le 16 mars, date à laquelle l’association a reçu un seul subside du gouvernement de 2500 euros, l’activité (qui compte une équipe de douze personnes) est quasiment à l’arrêt. "On s’adapte en fonction des mesures Covid, on organise des stades, des team buildings en extérieur pour les entreprises…" Mais cela ne suffit évidemment pas à combler le trou de 68 000 euros creusé par la crise en 2020, tandis qu’un déficit de 40 000 euros est annoncé pour 2021. C’est pourquoi un appel aux dons est lancé auprès des privés et des entreprises.

Une expo "Arti’Fawes" est également organisée avec des artistes de la région (Robert Alonzi, Claude Boman…), les 22, 23, 24, 29 et 30 mai sur le site en vue de soutenir ceux-ci, également impactés par la crise, tandis qu’une partie des fonds récoltés par la vente d’œuvres sera dédiée au sauvetage du Domaine.

Don sur le compte BE02 7326 0334 8640, communication "Soutien aux Fawes".