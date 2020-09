Lundi, les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont lancé un message à l’intention de la population et plus précisément des Pepins.

Il semblerait que des démarcheurs tentent de soutirer de l’argent aux habitants en se faisant passer pour des pompiers.

Lundi, les pompiers de la zone VHP ont indiqué « que des démarcheurs réalisent du porte-à-porte du côté de Pepinster afin de récolter de l’argent au profit des enfants de pompiers blessés ou décédés ». Les hommes du feu profitent de cette escroquerie pour rappeler que la zone n’envoie jamais de civils pour démarcher dans ce sens. Ils ont également ajouté, « la seule action parfois réalisée concerne le sponsoring pour les portes ouvertes ou le calendrier des pompiers. Il s’agit alors de pompiers en uniforme, porteur d’une carte d’identification officielle délivrée par la zone de secours ».

Il semblerait donc qu’il s’agisse de personnes malintentionnées. Les pompiers invitent donc la population à se montrer vigilante.