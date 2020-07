Arrondissement de Verviers : le masque dans les plaines de jeux et les milieux sportifs ! Verviers Marc Bechet Une réunion d’urgence était organisée ce vendredi matin au niveau de l’arrondissement de Verviers. © tonneau

Objectif pour les principaux bourgmestres de l’arrondissement : déterminer une stratégie cohérente et globale pour la zone verviétoise, “et ainsi éviter que les règles soient trop différentes d’une commune à l’autre”, nous confirmait ce midi Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy. Outre le port du masque obligatoire dans certains lieux fréquentés (à voir dans chaque commune), les autorités de cet arrondissement ont décidé de renforcer les directives fédérales, notamment au niveau des plaines de jeux et des manifestations sportives. Ainsi, aux abords des plaines de jeux situées dans l’arrondissement de Verviers, les parents qui accompagnent leurs enfants devront obligatoirement porter le masque. Et il en va donc de même au niveau des manifestations sportives, comme aux abords des terrains de football par exemple. “Ce sont en effet des endroits où les gens ont tendance à être groupés”, constatent les élus. La mesure est préventive.