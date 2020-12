La cour d'assises qui se tenait, pour la première fois à Eupen, avait condamné, le 23 septembre 2020, la ressortissante allemande à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son compagnon, Juppi Lenaerts. Christian Kartkuth, le fils de l'accusée, avait, lui, écopé d'une peine de 30 ans de réclusion.

Trois mois après le verdict, la ressortissante allemande est décédée mardi à la prison de Lantin. Son corps sans vie a été retrouvé dans sa cellule, rapporte le Grenz-Echo.

Interrogée par le quotidien germanophone, Catherine Collignon, la porte-parole du parquet de Liège a indiqué qu'il s'agissait d'une mort naturelle et qu'aucun élément ne laissait penser à une mort suspecte.

Déjà lors du procès en septembre dernier, la quinquagénaire avait fait état de soucis de santé avec notamment des problèmes cardiaques et un cancer auxquels elle devait faire face.

Pour rappel, Kathrin Hilpert et son fils, Christian Kartkuth, ont été reconnus coupables de l'assassinat du chauffeur routier calaminois, durant la nuit du 8 au 9 janvier 2018. Cette nuit-là, Christian Kartkuth a assassiné Joseph Lenaerts. Il lui a porté 12 coups de hache au niveau de la tête, de l'épaule et du haut du dos.

La mère et le fils avaient ensuite pris la fuite en abandonnant le corps du Calaminois qui n'avait été retrouvé que le 3 février, à son domicile d'Eupen, par les frères et sœurs de la victime, inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles durant plusieurs semaines.

Si Kathrin Hilpert n'a porté aucun coup à son compagnon, elle avait acheté l'arme. Elle avait aussi prémédité et organisé le crime qui avait l'argent pour mobile, a estimé le jury populaire.