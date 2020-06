La route de Battice a dû être fermée à la circulation pour permettre à un expert de venir sur les lieux

Ce mardi matin, une motarde, âgée de 27 ans et originaire d’Aubel, a été grièvement blessée et est décédée à la suite d'un accident de la route qui s’est déroulé à Aubel.

Peu avant 7h du matin, les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été appelés à intervenir sur un grave accident de la route qui venait d’avoir lieu entre une voiture et une moto à hauteur du tournant situé entre La Minerie et Battice.

Les circonstances restent encore à déterminer, mais une motarde est entrée en collision avec une voiture de marque Dacia.

La motarde circulait dans le sens Aubel vers Battice lorsqu’elle a heurté l'arrière de la voiture. Elle a été grièvement blessée. Elle a été emmenée d’urgence vers un hôpital. Elle est malheureusement décédée.

Le choc a été violent. La conductrice de la voiture n’a pas été blessée, mais est choquée par l’accident.

Le parquet a été avisé des faits et a envoyé un expert sur place.

La police a fermé l’accès à la route pour permettre le travail des secours et de l’expert.

Une déviation a été mise en place depuis l'autoroute et la N3.