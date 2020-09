A l'Ecole libre d'Aubel, la rentrée s'est faite dans le calme et la bonne humeur pour les 250 élèves du maternelle et du primaire de l'établissement.

Chaque petit élève était accueilli par le sourire contagieux de la directrice, heureuse de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les petites têtes blondes. "Nous sommes heureux de pouvoir accueillir les enfants avec un code jaune. Cela signifie qu'ils peuvent se mélanger, il n'y a plus de principe de bulles, par classe. C'est une rentrée particulière c'est sûr, mais on fait en sorte qu'elle soit la plus normale possible. Nous avons placé des banderoles de couleur un peu partout pour la rendre plus agréable et moins anxiogène", explique-t-elle. Plusieurs mesures sanitaires sont également mises en place, "comme partout désormais finalement" : présence de gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque classe, rappel des règles sur les murs (tousser dans son coude, se laver les mains,...) tandis que les élèves du maternelle continueront à prendre le déjeuner dans leur classe et les élèves du primaire, se rendront par valve, dans le réfectoire. Seuls les adultes doivent porter le masque dans les murs de l'établissement, tandis que les institutrices du maternelle (uniquement) peuvent le retirer une fois dans leur classe.



" Il était temps pour certains de recommencer à l'école après 6 mois", poursuit la directrice. Si pour un jeune élève en pré-maternelle, la rentrée se fait en pleurs avec sa maman demandée, pour la majorité des petits écoliers, c'est le grand sourire et la joie de retrouver les copains de classe. Les parents, eux, ne peuvent pas cette année partager le traditionnel petit déjeuner collectif de rentrée. Dans la compréhension et le respect des mesures (tous sont masqués), ceux-ci amènent les uns après les autres leurs enfants en suivant le sens fléché jusqu'à la cour de récréation (une rentrée par la cour des maternelles, une autre par celle des primaires). Pas facile pour certains de dire aurevoir à leur progéniture une fois arrivés au niveau de la grille, les parents n'étant plus autorisés à franchir celle-ci, mais chacun s'y adapte avec le sourire ou une larme à l’œil pour d'autres...

Une présence de marque



Outre leur directrice et leur institutrice, les petits écoliers étaient accueillis pour cette rentrée particulière par le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet. Celui-ci a souhaité se rendre sur le terrain en cette journée de rentrée scolaire pour découvrir l'organisation mise en place en cette période Covid mais surtout prendre le pouls de la situation mais aussi discuter avec l'équipe enseignante et les petits écoliers. "Etes-vous contents de rentrer à l'école ?", pose-t-il aux enfants de la classe de 3e maternelle de Madame Sophie. "OUII" répondent les enfants en cœur. "Pourquoi"?, poursuit-il. "Car on aime bien jouer avec les copains. On apprend aussi à calculer...". "Vous voulez des carottes ?", lance une petite élève. "Volontiers, je pourrais en avoir deux ?", répond le ministre-président. "ça fera combien ?" "40 euros !".



Au terme de sa visite, le libéral a insisté sur l'importance de remettre son enfant à l'école et le rôle essentiel des enseignants dans l'apprentissage. "L'école est un droit, c'est l'apprentissage de la vie.". "Les enfants qui ont décroché sont ceux qui viennent d'un milieu plus défavorisé. Il était important de ramener au plus vite les enfants à l'école, dans une atmosphère la moins anxiogène possible. On est passé d'une gestion sanitaire à une gestion du risque. Si le risque de transmission reste possible, un retour à la normale doit se faire, et on doit tout faire pour que cela se passe dans les meilleurs conditions". A Aubel, aucun cas n'est constaté par le bourgmestre Freddy Lejeune sur la commune ce mardi matin. Une rentrée en toute sérénité.