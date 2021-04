Dès ce lundi 12 avril, la sortie n° 7 "Theux", en direction de Spa, permettant de connecter l’autoroute E42/A27 et la N657/Chaussée de Verviers sera fermée à la circulation jusqu’à la fin du mois de juillet et ce, suite à des travaux d’aménagement d’un giratoire menés par le SPW MI sur la nationale.

Il ne sera donc plus possible de quitter l’autoroute à hauteur de cette sortie n°7, en direction de Spa. Une déviation sera mise en place via la sortie suivante "Baraque Michel-Heusy-Polleur".

Les usagers circulant sur la N657 en provenance de Verviers et souhaitant rejoindre Theux devront monter sur l’autoroute E42/A27 au Laboru, en direction de Spa, et suivre la bretelle de sortie "Baraque Michel-Heusy-Polleur", pour retourner sur la nationale.