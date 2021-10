Quelle est la raison qui, samedi soir, a motivé la bagarre entre plusieurs personnes d’origine afghane et algérienne au centre Fedasil “Sol Cress” à Spa ? On ne le saura sans doute jamais.

Toujours est-il que plusieurs personnes en sont venues aux mains avant que les choses ne prennent une plus mauvaise tournure encore. En effet, des couteaux ont été sortis et trois personnes ont été sérieusement blessées, dont une était à ce point mal en point que ses jours ont été considérés comme étant en danger.

La police a été avertie et est, une nouvelle fois, intervenue au centre d’accueil pour réfugiés. En effet, on ne compte plus les interventions policières à l’endroit tant elles sont nombreuses.

Ainsi, à titre d’exemple, Du 1er au 16 septembre, il y a eu 20 interventions de la police, quatre de ces interventions ayant mené à des arrestations judiciaires.

Cette fois, deux personnes d’origine algérienne ont été privées de liberté. Elles seront déférées au parquet de Verviers dans la journée de lundi.

Signalons que si les interventions policières sont nombreuses à Spa, elles sont sans doute à mettre en rapport avec les conditions de vie sur place. Il y a quelques jours à peine, les 19 bourgmestres de l’ASBL Région de Verviers dénonçaient les conditions de vie sur place. Le centre accueille actuellement environ 400 personnes alors que le centre était prévu pour l’accueil de beaucoup moins de monde.