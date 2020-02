Une journée test de travaux de reprise de rugosité sera effectuée ce mardi 4 février sur l’E42/A27 entre Battice et Verviers dès 9h et devrait se prolonger jusque 15h.

L’opération de reprise de rugosité par projection d’eau n’ayant pas abouti au résultat espéré au mois de janvier, de nouveaux travaux de reprise de rugosité sont effectués de manière plus agressive via une technique de micro-rabotage de la surface de la chaussée. Cette technique sera d’abord testée ce mardi 4 février afin d’évaluer le rendement de la machine utilisée et de pouvoir planifier la suite des opérations de manière rigoureuse.

Des modifications de circulation sont à prévoir avec, notamment, la fermeture dans l’échangeur de Battice de deux bretelles :

- Les usagers venant d’Aachen ne pourront plus se rendre directement vers Verviers

- Les usagers venant de Battice ne pourront plus se rendre directement vers Verviers à partir de la bretelle de Battice

- Les usagers venant de la bretelle de Liège vers Verviers circuleront sur une bande pendant environ 700 mètres.

Pour rappel, la circulation est limitée à 80 km/h sur l’E42/A27 entre Battice et l’échangeur de Dison (soit 4 km) dans les deux sens de circulation depuis le 19 décembre dernier. Cette limitation de vitesse a été mise en place pour des raisons de sécurité, différents tests ayant déterminé que la rugosité de la voirie était insuffisante sur plusieurs portions de ces deux tronçons.