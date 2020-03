Les travaux de reprise de rugosité sur l’E42/A27 entre Battice et Verviers débuteront ce lundi 16 mars et se dérouleront pendant six journées, soit jusqu’au lundi 23 mars. Ces opérations utiliseront la technique de micro-rabotage de la surface de la chaussée testée le mardi 4 février dernier.

Les travaux se dérouleront comme suit, chaque jour de 9h à 17h :

- Lundi 16 mars :

o Fermeture de la voie de droite au niveau de l’échangeur de Dison vers Verviers (soit 600 mètres)

o Fermeture de la voie de droite de la bretelle de l’échangeur de Battice pour les usagers qui viennent de Liège et qui se rendent vers Verviers

- Mardi 17 mars :

o Fermeture de la voie de droite juste avant l’échangeur de Dison vers Verviers (400 mètres)

o Fermeture totale de la bretelle de l’échangeur de Battice pour les usagers qui viennent d’Eupen et qui se rendent vers Verviers

o Fermeture de la bretelle de l’échangeur de Battice pour les usagers qui viennent de Battice vers Verviers à les bretelles vers Liège et vers Eupen restent cependant ouvertes

o Fermeture de la voie de gauche de la bretelle de l’échangeur de Battice pour les usagers qui viennent de Liège et qui se rendent vers Verviers

- Mercredi 18 mars :

o Fermeture de la voie de gauche au niveau de l’échangeur de Dison vers Verviers (soit 600 mètres)

o Fermeture de la voie de droite avant l’échangeur de Chaineux jusqu’à l’échangeur de Chaineux vers Battice (soit 700 mètres)

- Jeudi 19 mars :

o Fermeture de la voie de droite depuis l’échangeur de Chaineux jusqu’à l’échangeur de Battice vers Battice (soit 1100 mètres)

- Vendredi 20 mars :

o Fermeture de la voie de gauche avant l’échangeur de Chaineux jusqu’à l’échangeur de Chaineux vers Battice (soit 700 mètres)

- Lundi 23 mars :

o Fermeture de la voie de gauche depuis l’échangeur de Chaineux jusqu’à l’échangeur de Battice vers Battice (soit 1100 mètres)

Le planning présenté ci-dessus est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques et des contraintes techniques rencontrées sur le terrain.

Pour rappel

La circulation est limitée à 80 km/h sur l’E42/A27 entre Battice et l’échangeur de Dison (soit 4 km) dans les deux sens de circulation depuis le 19 décembre dernier.

Cette limitation de vitesse a été mise en place pour des raisons de sécurité, différents tests ayant déterminé que la rugosité de la voirie était insuffisante sur plusieurs portions de ces deux tronçons.