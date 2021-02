Janvier 2020 a marqué le passage pour les ménages verviétois au nouveau système de collecte des déchets ménagers via les conteneurs à puce.

Un an après, la Ville et son partenaire Intradel font le bilan. L’occasion d’identifier "ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas", souligne l’échevin de la Gestion des déchets Jean-François Chefneux. Une première année de fonctionnement qui se révèle être un succès pour la Ville.

Au-delà d’une mise en conformité avec la législation, l’adoption de ce nouveau système de tri a permis de réduire la quantité globale des déchets produits mais aussi d’augmenter le recyclage de ces déchets, en l’occurrence les déchets organiques qui en représentent la moitié.

Ainsi, si l’on suit les chiffres présentés par Intradel, tandis que le total des déchets produits était en moyenne de 278,8 kg en 2019 par ménage, ce chiffre s’est réduit à 227,1 kg, soit 51,7 kg de moins par an par habitant. Une réduction en grande partie due à la diminution de production de déchets ménagers résiduels (DMR) "suite à la sortie de la collecte des gros commerçants et le changement de comportements via la prévention", mais surtout en raison du tri des déchets verts. Ainsi, sur 165 kg de DMR en 2019, le ménage verviétois ne produit plus que 66 kg de ces déchets non recyclables un an plus tard, et 42 kg de déchets organiques.

Si l’on intègre les déchets communaux dans ces DMR (dépôts sauvages), le chiffre passe de 198 kg par an par habitant à 92 kg, ce qui vient inscrire Verviers dans les meilleurs élèves de l’intercommunale, "un résultat exceptionnel pour une ville de la taille de Verviers", félicite Intradel.

Moins de dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont également moindres avec 45 kg en 2019 contre 33 en 2020, la Ville étant toujours en train de travailler sur des plans d’action contre ceux-ci.

Sur une année, Intradel dit enregistrer une moyenne de 22 levées de conteneurs par ménage, "en sachant que 36 levées sont comprises dans la taxe-socle", rappelle l’échevin. Quant aux conteneurs collectifs, Intradel enregistre une moyenne d’un dépôt par ménage tous les 15 jours, "cela pourrait être bien plus". Enfin, parmi les améliorations, Intradel entend augmenter les rues collectées en conteneurs et réduire les adresses oubliées.

En conclusion, "malgré la crise sanitaire et ses conséquences, les objectifs fixés ont globalement été atteints", se réjouit l’échevin.