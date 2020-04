Plusieurs zones de pompiers ont lutté pendant une grande partie de la nuit

Dans la nuit de lundi à mardi, un hangar industriel appartenant à la société Technomat a été complètement détruit par un incendie à Blegny. Il était aux environs d'une heure du matin lorsque les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été prévenus d'un important brasier qui touchait un hangar industriel situé dans le parc artisanal de Blegny.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, la toiture du bâtiment est déjà percée.

Les moyens déployés sur place ont été conséquents. Trente pompiers de cette zone ont lutté contre les flammes aidés de deux autopompes, une auto-échelle, cinq citernes et deux véhicules officiers.

Douze pompiers de la zone 2 IIlE-SRI, l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs se sont également rendus sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide. Ils étaient présents avec une autopompe, une auto-échelle, un véhicule officier et un véhicule de décontamination pour les pompiers.

Le feu ne cessait pas de prendre de l’ampleur. Un Poste de Commandement de la Zone Vesdre Hoëgne et Plateau ainsi que le Commandant de Zone se sont rendus sur place. Les pompiers ont lutté pendant une bonne partie de la nuit. Les dégâts sont particulièrement conséquents, mais l'incendie n'a heureusement fait aucun blessé.