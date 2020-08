Ce dimanche, un homme et son chien sont décédés dans un incendie qui s'est déroulé dans une maison située à Saive sur la commune de Blegny.

Il était aux environs de 15 heures lorsque les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été appelés en intervention à la suite d'un incendie qui s'est déclenché dans une maison située dans la rue des Anémones à Saive sur la commune de Blegny.

Les pompiers de la zone 2 IILE-SRI, l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs sont également intervenus sur place dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide. Lors de leur intervention, les pompiers ont découvert une victime et son chien. Il s'agissait de l'habitant des lieux. L'homme a été pris en charge par l'équipe médicale présente sur place. Son état était jugé préoccupant par les secours.

Tant l'habitant que son chien sont décédés à la suite des faits. Ils seraient décédés d'intoxication au CO. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agirait d'un incendie accidentel. Le parquet de Liège a été avisé des faits et devrait mandater un expert en incendie. Ce dernier devrait tenter de déterminer les causes exactes de l'incendie.

L'habitation est inhabitable.