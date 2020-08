Lors de l'incendie, une personne a été intoxiquée par les fumées de l'incendie. Actuellement, une vingtaine de pompiers sont toujours sur place.

Le feu n’est pas encore maîtrisé à l’heure actuelle. Un engin aérien et une citerne ont été demandés en renfort, en plus du départ normal des pompiers composés de deux autopompes, un engin aérien et une citerne.