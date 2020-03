Cette semaine, la liaison actuelle reliant le poste de Bévercé (Malmedy) à celui de Bronrome (Theux), a été mise hors tension. Cette coupure dans le réseau électrique permet d’entamer une nouvelle étape du chantier de la boucle de l’Est : le démontage des conducteurs, puis des pylônes actuels 70 kV qui seront remplacés par une nouvelle liaison aérienne 110 kV, soit une nouvelle étape dans la réalisation de la future ligne.

Depuis décembre dernier déjà, les équipes Elia travaillent sur le terrain à la réalisation des accès vers les pieds des pylônes. Le pic hivernal d’utilisation du réseau étant passé, une partie de la liaison sur laquelle les travaux doivent être effectués a pu être mise hors tension pour une période déterminée, sans priver le réseau d’électricité. Cette manœuvre permet ainsi de réutiliser le couloir de la ligne existante pour la construction de la nouvelle infrastructure et ce, sans diminuer la fiabilité du réseau et la couverture de la zone en électricité.

Réalisation par phase

Suite à la préparation du chantier, le démontage des conducteurs (câbles), des pylônes et de leurs fondations peut commencer. Les fondations des pylônes seront ensuite réalisées et les nouveaux pylônes et conducteurs seront installés. Lorsque ces travaux seront terminés, les accès aux pieds des pylônes seront retirés, avant la réalisation des dernières finitions.

Ces phases seront réalisées successivement par plusieurs équipes sur le terrain. La première partie, entre Bévercé et Bronrome (constituée de 82 pylônes), sera réalisée en deux étapes, en 2020 et 2021. Les équipes entameront ensuite les travaux sur la partie Bronrome/Trois-Ponts (constituée de 26 pylônes) en 2022 et 2023. La mise en service finale est actuellement prévue en 2023.