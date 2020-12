Voici plusieurs mois que le bras de fer existe entre la Ville de Spa et Fedasil.

Sur les hauteurs de Spa, l’Hôtel Corsendonk à Sol Cress n’accueille plus de touristes depuis un moment. Fedasil souhaiterait y envoyer 550 réfugiés. Une décision à laquelle la Ville de Spa s’oppose.

Pour rappel, la décision d’accueillir des réfugiés est totalement indépendante de la commune. L’État, via l’agence Fedasil, est compétent pour imposer ses décisions aux communes. Il ne revient donc pas à la Ville de Spa d’accepter, ou non, cette décision.

Si la Ville se dit sensible à la crise migratoire, des réfugiés rappelant son accueil à plusieurs reprises ces dernières années (Armée du Salut, Domaine de Mambaye, OCASC), ce qui pose problème ici c’est le nombre… Ainsi, dès le mois de juillet, le collège a émis un avis défavorable sur cette nouvelle arrivée de réfugiés, "car le nombre annoncé (plus de 500) pose question pour diverses raisons : crise sanitaire en cours (Covid-19), bâtiments pas en ordre au niveau de la prévention incendie, conditions d’hébergement jugées peu conformes à la dignité humaine, présence de réfugiés dans les deux autres communes de la zone de police, difficultés qu’un nombre aussi élevé soit correctement accompagné par les écoles, les médecins, les plateformes citoyennes, etc."

Le collège déplore qu’il n’y ait eu aucune possibilité de négociation. "En effet, Fedasil, de façon unilatérale et sans aucune concertation avec la Ville, a récemment maintenu sa décision d’envoyer 550 réfugiés à Spa, dans le centre Sol Cress, pour une durée de 18 mois".

Le collège a désigné un avocat qui a examiné toutes les possibilités de faire entendre la position de la Ville. La marge de manœuvre de celle-ci s’avère cependant assez mince. La bourgmestre Sophie Delettre (MR) s’apprête toutefois à prendre un arrêté limitant le nombre de réfugiés dans le centre, pour motifs de sécurité et de salubrité.

Le collège dit par ailleurs maintenir ses craintes quant à la qualité de l’accueil de ces réfugiés, qui plus est en période de crise sanitaire.