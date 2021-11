Ce vendredi, les organisateurs des Francofolies de Spa ont dévoilé une première tête d’affiche de l’édition 2022, qui se tiendra du 20 au 23 juillet. Et c’est Calogero qui est confirmé pour le mercredi 20. "Près de trois ans après l’énorme succès du "Liberté Chérie Tour" joué devant plus de 400 000 spectateurs, Calogero donne rendez-vous à son fidèle public à l’été 2022 pour une tournée des festivals qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable. Les Francos de Spa font partie des quelques privilégiés chez qui il fera halte!", indique l’organisation du festival, dans un communiqué.