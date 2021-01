On ne s'attendait bien sûr pas à un bilan touristique positif, dans les Cantons de l’Est qui profitent traditionnellement la période des fêtes de fin d'année pour faire le plein de touristes. Malgré une météo favorable (enneigée), les règlementations en vigueur ont en effet fortement influencé le secteur... jusqu'au dernier week-end ou les touristes ont été refoulés à l'entrée des Hautes-Fagnes, la forte affluence étant jugée trop importante par les autorités provinciales (au regard de la situation sanitiare).

Dès lors, "tout comme le bilan touristique de la saison d’été 2020, celui des congés scolaires d’hiver 2020-2021 peut être qualifié d'exceptionnel", a indiqué l'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est (ATCE), "une partie du secteur des hébergements et des lieux d’excursion n’a pas pu ouvrir ses portes aux touristes et visiteurs à cause des mesures pour lutter contre la pandémie". Et ce, malgré les chutes de neige donc qui ont attiré énormément de touristes d’un jour dans les Hautes Fagnes.

Une enquête en ligne a été menée par l’Agence pendant les congés scolaires d’hiver auprès de ses 150 membres du secteur du tourisme. D'après cette dernière, le feedback du secteur des hébergements touristiques dans les Cantons de l’Est est assez partagé. "A peu près la moitié des hôteliers et gestionnaires d’auberges de jeunesse n’a pas pu ouvrir car il ne leur était pas possible de proposer un service de repas en respect avec les règles imposées. Ceux-ci doivent donc faire face à de grosses pertes financières. Certains hôteliers ont néanmoins pu organiser un service de repas en chambre. Et la demande était bien là", indique l'agence. "Nous affichons complets pendant les vacances de Noël. Nos vacanciers ont bien apprécié notre service de repas en chambre et nous ont même régulièrement remerciés sur les portails de réservations", a déclaré Arthur Genten de l‘Hôtel Sleepwood à Eupen. Près de 60 % sont des randonneurs qui découvrent Eupen.

L’Hôtel "My Hotel“ à Malmedy était ouvert uniquement pendant les vacances scolaires de Noël-Nouvel An et proposait également un service en chambre. De plus, la piscine était accessible aux vacanciers. "Nous avions compté sur un taux de remplissage entre 30 et 50 %, et on a finalement eu 60% d‘occupation. En fait, d’un point de vue organisationnel, pour offrir un service en chambre de qualité, nous ne pouvions de toutes façons pas accueillir plus de monde", a expliqué Valérie China, Manager du My Hotel à Malmedy. L'arrêt actuel du tourisme d'affaires suscite néanmoins de grandes inquiétudes pour l'avenir de l'entreprise.

Les prestataires qui ne pouvaient garantir certaines prestations comme les repas en chambres ou l’ouverture d‘une piscine ont du se résigner à rester fermés... "Il y avait de la demande pourtant, mais nous n’avons pas pu ouvrir l‘hôtel", a exprimé Pascal Robert de l‘Hôtel-Restaurant Eifeler Hof à Manderfeld. "Toutefois, nous avons organisé un service de Takeaway et même si ça a un peu moins bien marché qu’au confinement du printemps, les gens étaient contents qu’il y ait des alternatives à la formule restaurant classique", a expliqué l’hôtelier. Le fait qu’il n’y ait pas de date butoir quant à la fin des mesures de confinement tracasse énormément le secteur de l’Horeca. L’avenir est tellement incertain qu‘aucun ne peut évaluer comment l’année 2021 va se dérouler au niveau touristique, analyse l'ATCE.

Plus d’optimisme de la part des gîtes de tourisme

Selon l'enquête de l’ATCE toujours, le remplissage des gîtes et appartements de vacances était meilleur et environ 70% d’entre eux étaient ouverts, mais toutefois uniquement pour des familles avec leurs propres bulles. La majorité des touristes sont venus de Flandre, de Wallonie et des Pays-Bas.

La situation était également inhabituelle en termes de loisirs, de lieux d'excursions et d'informations touristiques. Beaucoup d’activités indoor, comme le karting à Eupen et le East Action Center à Grüfflingen n’ont pas pu ouvrir leurs portes à cause du lockdown. Les musées pouvaient eux accueillir des visiteurs. Par contre, les piscines publiques étaient elles-aussi fermées principalement.

Pertes sèches

D’habitude, l’arrivée de la neige a un impact économique positif, mais, dans le contexte actuel, avec la fermeture des centres de sports d’hiver, des restaurants et de nombreux lieux d’excursions, il y a un manque à gagner énorme. Les plus touchés en matière de loisirs sont d’abord les centres de ski. Au niveau des maisons de tourisme, les chiffres de fréquentation sont également moins bons que l’an dernier mais il y a eu d’autant plus de demandes via des canaux numériques, par le site internet www.ostbelgien.eu et par mail. Les brochures les plus demandées concernent la randonnée et les activités d’hiver.

"Dans l'ensemble, il est bien clair que les mesures actuelles de lutte contre la pandémie de Covid-19, le lockdown du secteur de la gastronomie, les mesures d'hygiène, les restrictions de contact et de voyage sont des défis majeurs pour les entreprises touristiques. Et bien qu’il y a eu un intérêt de la part des candidats vacanciers, de nombreux établissements ont perdu beaucoup en ne pouvant pas ouvrir", conclut l'agence. "La plupart ont redoublé de créativité pour faire face à cette crise et proposer des alternatives. D’habitude, les chutes de neige pendant les congés scolaires de Noël ont un impact financier considérable pour les prestataires du tourisme des Cantons de l’Est, mais les règles strictes en ont décidé autrement. Malgré la situation actuelle, les résultats de l’enquête en ligne montrent la valeur touristique et l'attrait particulier que la région de vacances continue d'exercer sur les touristes belges et étrangers".