Ce lundi début d’après-midi, un incendie s’est déclaré à Chaineux sur la commune de Herve dans un bungalow. Au total, 18 pompiers de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été mobilisés sur place. " Les pompiers de la zone VHP sont en intervention à Herve pour un feu de bungalow", informait effectivement le commandant de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau, L’habitation sinistrée se trouve rue Es Bosse au numéro 122. L’incendie ne fait aucune victime et l’origine de celui-ci est toujours inconnue.