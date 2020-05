Les autorités communales l’avaient annoncé : afin de soutenir le commerce verviétois en cette période compliquée de relance pour les commerçants, un geste devait être réalisé pour soutenir ces derniers… notamment via le principe des "chèques-commerces". Concrètement, les autorités ont donc décidé de prendre en charge une partie du "coût" de ces chèques, et ce, pour favoriser la relance économique du centre-ville.

"Les chèques-commerces existent depuis 2016 et rencontrent chaque année un beau succès", explique Antoine Lukoki, échevin des Affaires économiques, "mais face aux conséquences du coronavirus, la Ville de Verviers a décidé d’aller encore plus loin". En partenariat avec l’ASBL "Verviers Ambitions", il s’agit de proposer une offre spéciale sur les 500 prochains chèques-commerces qui seront émis. "Achetez un chèque-commerce d’une valeur de 25 euros au prix de 15 euros. Ainsi la Ville de Verviers et l’ASBL prendront directement en charge le supplément d’achat de 10 euros dont vous pourrez librement bénéficier. Cette action est réservée exclusivement aux citoyens".

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de téléphoner pour passer commande au 087/44.64.44. ou d’envoyer un mail à l’adresse suivante : info@verviers-ambitions.be. Ces chèques auront une validité de trois mois. Pour prendre connaissance des commerces pouvant bénéficier des chèques commerces : http://www.verviers-ambitions.be/gshop-chqcom.php...