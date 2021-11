Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu mercredi un jugement dans le cadre d'un sordide dossier de traitements inhumains et dégradants, de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre mois et d'abus de la situation de faiblesse d'autrui. Les faits ont été mis à jour au printemps dernier suite à un témoignage anonyme qui faisait état de coups et blessures sur un homme né en 1968, a un point tel que la victime risquait de mourir si rien n'était fait.

Le prévenu, un Disonais né en 1990, connaissait la victime qu'il fréquentait depuis une quinzaine d'années. "C'était un locataire de mes parents, il travaillait avec moi, dans le cadre de mes activités de ferrailleur", avait-il indiqué en reconnaissant qu'il s'agissait de travail non déclaré. Le prévenu, même s'il a minimisé les faits en parlant d'un jeu, a reconnu lui avoir porté des coups lors "d'entraînement de boxe".

Pour le ministère public, qui avait réclamé une peine de 7 ans de prison, les violences étaient constantes puisque le quinquagénaire s'est retrouvé 24 fois aux urgences en l'espace de quelques mois. La victime avait aussi servi de chair humaine pour l'entraînement à l'attaque du chien du prévenu.

Il écope pour ces faits d'une peine de 5 ans de prison avec suris pour 2/5.

L'ex-compagne du prévenu, qui devait répondre de non-assistance à personne en danger, était revenue lors de l'audience sur les nombreuses scènes de violence dont elle a été témoin, comme les enfants du couple.

Cette dernière est condamnée à une peine de 3 mois avec sursis.