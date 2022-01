Entre la reconstruction post-inondations et les chantiers de longue date, il y aura du boulot.

Maxime Degey (MR), échevin des Travaux, le sait : l’année 2022 sera cruciale à Verviers en termes de travaux. "Après les inondations du mois de juillet dernier, 2022 sera l’année de la reconstruction, explique l’échevin. C’est clairement une volonté politique forte d’effacer un maximum de stigmates des inondations cette année. Maintenant, ce n’est pas aussi simple que ça. Il y a des procédures à respecter, des marchés publics à lancer."

En plus de cette reconstruction nécessaire pour rendre à Verviers son visage d’avant le passage des eaux en furie, il y a aussi tous les chantiers qui étaient déjà prévus au planning du service des travaux. "On n’a pas voulu abandonner nos investissements car il y a des dossiers qui nous tiennent à cœur, poursuit Maxime Degey. Nous maintenons 100 % des investissements prévus. Avec ce choix, couplé à la reconstruction, il est certain que ça apporte une charge administrative énorme, sans personnel supplémentaire. Le service des travaux travaille vraiment d’arrache-pied."

En ce début d’année, quels sont les chantiers prioritaires qui seront lancés en 2022 ? Le point avec l’échevin compétent en la matière…

Les ponts dévastés par les intempéries

Début décembre, nous évoquions le challenge colossal