Dès sa mise en place, la majorité PS-MR-Nouveau Verviers a affirmé son souhait de poursuivre et d’amplifier la revitalisation de la ville de Verviers. Une volonté qui s’est traduite dans une Déclaration de politique communale (DPC), soit une feuille de route pour la mandature. "Entre-temps une série de difficultés sont arrivées", a expliqué ce mardi la bourgmestre Muriel Targnion (PS) lors d’une présentation à la presse. "La réalité financière des pouvoirs locaux est plus difficile qu’avant", notamment en ce qui concerne le financement des zones de secours et de police ou la réforme des retraites. "Et la crise du Covid-19, dont on ne sait pas encore l’impact sur les finances communales, est venue complexifier encore plus la situation financière", ajoute-t-elle.

"Dans ce contexte, avec les trois chefs de file et l’échevin des Finances, nous avons souhaité revoir les grands projets, dans leur ampleur ou leurs modalités, en prenant compte cette nouvelle réalité financière car nous voulons proposer aux Verviétois un avenir que nous sommes capables d’offrir".

Au travers d’une nouvelle feuille de route, "nous prévoyons d’investir plus de 100 millions d’euros d’argent public - en grande partie subsidiée - dans Verviers pour les cinq prochaines années". Parmi les grands changements apportés quant au plan initial, celui de la Cité administrative se voit changer de lieu. Prévue au départ sur le site de l’ancien site de Belgacom, dans le cadre du projet DBFM - qui s’est finalement révélé trop onéreux, la Cité administrative s’installera désormais au Grand Bazar. Elle regroupera l’ensemble de l’administration de la Ville tandis que le CPAS conservera ses murs actuels. "C’est un bâtiment au patrimoine incontestable situé en cœur de ville qui pourrait se voir attribuer une visibilité et une fonction pérenne". La majorité des coûts portera sur l’aménagement des bureaux. "On aura au rez-de-chaussée l’accueil pour tous les services, puis les services aux cinq étages". Le montant de l’investissement prévu s’élève à 15 824 000 euros. Un auteur de projet doit être désigné.