Déconfinement progressif, visites envisagées

Les dernières nouvelles à la Cité de l'Espoir, centre d'accueil pour personnes handicapées à Andrimont, permettent d'envisager un déconfinement progressif. La direction du centre s'en réjouit.

"La nouvelle très positive de cette semaine est que 3 foyers ont été déconfinés. C’est une belle nouvelle étape de franchie. Les résidents et les éducateurs ont pu retrouver leurs marques et reprendre une vie normale sans confinement", ont fait savoir les responsables de la Cité de l'Espoir. "Seuls 2 foyers sont toujours confinés en raison de résidents ayant été diagnostiqués Covid-19 positifs mais nous ne désespérons pas que la situation change rapidement pour eux aussi. L'infirmerie accueille actuellement 8 résidents : 2 personnes en observation, 3 en isolement protecteur et 3 pour d'autres pathologies".

Concrètement, Le "déconfinement" se réalise progressivement à la Cité de l’Espoir à partir du mardi 2 juin en respectant scrupuleusement certaines conditions d’hygiène et de distanciation physique : les activités proposées aux résidents et la prise en charge des paramédicaux reprennent le mardi 2 juin en respectant les consignes de sécurité; les kinés extérieurs peuvent reprendre leurs prises en soins ; les travaux urgents ou cruciaux reprennent avec la venue de professionnels extérieurs sur le site moyennant la signature d’une attestation et toujours avec des règles d’hygiène strictes ; les consultations à l’extérieur reprennent également moyennant le port du masque et la désinfection des mains ; le télétravail continue pour l’administration; les formations en externe peuvent reprendre si les locaux sont adaptés et la distanciation respectée; aucune décision définitive ne peut être prise actuellement pour la gestion des camps. Il est encore trop tôt pour se prononcer pour l’organisation des camps en septembre-octobre.

Au niveau des visites, on précise encore qu'elles pourron reprendre à partir de la semaine du 10 juin 2020 mais sous conditions :

Une visite par semaine maximum, toujours par le même visiteur (2 proches en même temps s’ils vivent sous le même toit ou 1 personne à la fois) ;

La date et l’heure de visite seront définies avec le service social, la durée de la visite n’excèdera pas 30 minutes ;

Lors de cette visite, aucun contact physique ne sera autorisé, ni la remise en direct d’un quelconque objet ;

La visite se fera dans un lieu spécifique aménagé sur le parking près de la réception. Cet espace est muni de plexiglass de séparation ;

Le parent visiteur devra porter un masque (fourni par l’institution) et respectera toutes les mesures de précaution (distance physique, lavage des mains) ;

Chaque visiteur remettra une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de symptôme depuis 14 jours ;

Les visites sont proscrites pour les résidents évoluant dans un foyer infecté ou suspect, les résidents ne pouvant absolument pas sortir de leur foyer.

Concrètement, les parents désireux d’une visite dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, doivent donc prendre contact avec le service social, qui fixera progressivement les rendez-vous des visites.